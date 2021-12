Biden kaller tornadoene historisk store – viser til klimaendringer

President Joe Biden kaller tornadoene som har rammet flere delstater i USA en ufattelig tragedie. Biden sier klimaendringer gjør værsystemene mer ekstreme.

President Joe Biden sier føderale myndigheter i USA vil gjøre alt de kan for å hjelpe etter at fem delstater er rammet av voldsomme tornadoer.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: I dag 17:23

Biden la tidligere lørdag ut en Twitter-melding der han fortalte at han var orientert om hendelsen og der han omtalte den som en ufattelig tragedie.

– Vi vet ennå ikke hvor mange som har mistet livet eller hvor store ødeleggelsene egentlig er. Jeg vil understreke det som jeg har sagt til guvernørene, at føderale myndigheter vil gjøre absolutt alt de kan for å hjelpe, sier han i en tale senere samme dag.

Biden sa også at han vil besøke Kentucky, men at han vil vente slik at han ikke går i veien for redningsinnsatsen.

– Når det dukker opp en president, så kommer han med fryktelig mye personell. Veldig mange kjøretøy. Vi kan uten å ville det komme i veien, sier Biden.

Presidenten sier at det er for tidlig å si nøyaktig hva som gjorde værsystemet så stort og ødeleggende.

– Men fakta er som vi alle vet at alt blir mer intenst når klimaet varmes opp, alt. Og det har tydelig hatt en påvirkning her, men jeg kan ikke gi en kvantitativ analyse av det nå, sier Biden.

Guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, sier at han tror dødstallet kommer til å overstige 100 i delstaten. I tillegg til Kentucky, rammet uværet også Arkansas, Tennessee, Indiana og Missouri.