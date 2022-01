Asken fra vulkan­utbruddet skal ha for­vandlet Tonga til et måne­land­skap

Ifølge innbyggerne i øystaten Tonga har asken fra et vulkanutbrudd ført til at øyene deres nå ser ut som et månelandskap.

Et bilde fra en japansk værsatellitt viser utbruddet i vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nær øystaten Tonga lørdag.

NTB

Vulkanutbruddet og konsekvensene av det har kuttet strømmen og ødelagt kommunikasjonslinjene i landet, skriver BBC.

Tsunamibølgene som slo inn over øyene, førte til at landet nå har et stort behov for hjelp, ifølge Røde Kors.

– Vi tror at opp mot 80.000 personer i hele Tonga er berørte av enten selve vulkanutbruddet, eller tsunamibølgen og oversvømmelsen som fulgte, sier Katie Greenwood i Røde Kors på Fiji.

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, startet et utbrudd lørdag. Utbruddet førte til tsunamivarsler i flere land, men det er ikke meldt om omkomne noen steder.

Ifølge innbyggere ligner Tonga nå på et månelandskap etter å ha blitt dekket av et lag med vulkansk aske, skriver BBC.