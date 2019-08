Flertall vil ha folkeavstemning om brexitavtale

Med drøyt to måneder igjen før Storbritannia forlater unionen, svarer 52 prosent av de spurte at de mener folket bør få si sin mening om en endelig brexitavtale, melder Reuters.

29 prosent sier de er imot en slik avstemning, mens 19 prosent svarer «vet ikke» i målingen som er gjennomført av Kantar og som ble offentliggjort onsdag.

Målingen viser også at De konservative har betydelige høyere oppslutning enn Labour.

42 prosent sier de støtter Boris Johnsons regjeringsparti, mens 28 prosent stiller seg bak partiet til opposisjonsleder Jeremy Corbyn.

HANNAH MCKAY, Reuters/Scanpix

Nye forslag fra Boris Johnson

Tidligere denne uken sendte Johnson et brev til EU-president Donald Tusk med ønske om en ny løsning for irskegrensen og håp om en bedre brexitavtale enn den Underhuset sa nei til i våres.

Dette ble nokså kontant avvist av Tusk og flere andre, og det er liten grunn til å tro at Johnson får noe bedre gjennomslag på tomannshånd med den tyske statsministeren.

«Ingenting» å tilby

Merkel er blant dem som gjentatte ganger har gjort det klart at det er uaktuelt.

– Vi vil selvfølgelig se på praktiske løsninger, men vi trenger ikke å gjenåpne forhandlingene om avtalen, sa hun senest tirsdag, i forbindelse med det nordiske statsministermøtet på Island.

Politicos fremste Europa-korrespondent spurte tirsdag «en svært høyt plassert tysk tjenestemann» hva tyskerne kan tilby på brexit fronten.

– Ingenting, lød det kontante svaret, fulgt av latter.

Det er likevel ventet at Johnson vil legge fram de samme argumentene som han kom med i brevet om at den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen må forkastes til fordel for «en alternativ løsning». Så langt har han vært lite konkret om hva den løsningen bør være.