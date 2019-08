– Mikroplast i drikkevannet har lav helserisiko

Den ferske rapporten omhandler mikroplastens effekt på menneskers helse når det gjelder vann fra springen og på flasker.

Den viser at faren for helseskader er lav, ifølge Bruce Gordon, WHOs koordinator for vann og hygiene.

– Vi har ikke blitt skremt på noen som helst måte, sa Gordon på en pressekonferanse i forkant av publiseringen av rapporten.

Men han understreker at det foreløpig er begrenset med data på innholdet av mikroplast i drikkevann. Det er få pålitelige studier, noe som gjør det vanskelig å analysere resultatene.

Rapporten advarer samtidig om at hvis plast fortsetter å forurense miljøet i samme grad som i dag, så vil plast utgjøre en stor fare for økosystemene i havet i løpet av et århundre, noe som igjen vil gjøre mennesket mer utsatt.

Tidligere studier har vist store konsentrasjoner av mikroplast i havet i Arktis og i snøen på Svalbard.

Filtre kan fjerne plast

Oppfordringen om å beskytte miljøet mot plastforurensing står dermed fast.

– Politikere og allmennheten må iverksette tiltak som bedrer håndteringen av plast og reduserer bruken av plast der det er mulig, skriver forskerne, som framholder at 90 prosent av mikroplasten i avløpsvann kan fjernes ved hjelp av filtre.

Det finnes mange kilder til mikroplast, blant annet bildekk som slites på veiene, maling, sminke og fibre fra klær laget av syntetiske materialer som løsner når de vaskes.

Ifølge WHO forlater det meste av svelget mikroplast kroppen etter å ha gått gjennom fordøyelsessystemet. Mikroplast som er større enn 150 mikrometer, blir trolig ikke absorbert av kroppen. Når det gjelder svært små plastpartikler, kan risikoen være høyere. Det gjelder blant annet nanoplast, som er mindre enn 1 mikrometer.

Bakterier er farligere

– Vi må raskt få vite mer om hvordan mikroplast påvirker helsen fordi de er overalt, deriblant i drikkevannet vårt, sier Maria Neira, leder for WHOs avdeling for offentlig helse.

WHO mener samtidig at land bør bekymre seg mindre for mikroplast og investere mer i vannrenseanlegg for å fjerne farlige bakterier som fører til diaré og tar livet av nesten 500.000 mennesker hvert år.

Rundt 2 milliarder mennesker i verden drikker vann som er forurenset av avføring.

– Stor sikkerhetsmargin

For å vurdere hvor stor risikoen er for at kjemiske tilsetningsstoffer frigis fra svelget plast, har FN-organisasjonen tatt utgangspunkt i et verstefalls-scenario hva angår partiklenes størrelse og konsentrasjon inni menneskekroppen.

WHO fant at det var en «betydelig sikkerhetsmargin» mellom det faktiske kjemikalieopptaket i kroppen og nivåene som anses som skadelige.

Mikroplast er definert som partikler som er mindre enn 5 millimeter. 1 millimeter tilsvarer 1.000 mikrometer.