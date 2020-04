Trump på krigsstien mot journalister

USAs president Donald Trump ble stilt til veggs av CNNs reporter etter igjen å ha brukt den daglige pressekonferansen til selvskryt.

President Donald Trump leste søndag høyt fra en avisartikkel som roste hans innsats under koronakrisen. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB

Visepresident Mike Pence og president Donald Trump viste under pressebrifingen søndag fram et videoklipp hvor New York-guvernør Andrew Cuomo skrøt av presidenten. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Trump brukte deler av søndagens pressebrifing i Det hvite hus til høytlesing av en avisartikkel som roste presidentens innsats under koronaepidemien. Høytlesingen ble fulgt opp av et videoklipp med enda mer Trump-skryt.

Det fikk CNN-reporter Jeremy Diamond til å reagere. Han viste til døde og arbeidsledige amerikanere som følge av viruset, og spurte hvorfor Trump brukte korona-brifingen til å berømme seg selv.

– Er dette virkelig tiden for å gratulere deg selv, spurte Diamond.

– Patetisk

Presidenten var ikke fornøyd med kritikken og svarte at han «står opp for kvinner og menn som har gjort en så fantastisk jobb».

– Ingenting handler om meg, sa presidenten videre og fulgte opp med å si at reporteren er mindre intelligent nå enn da han ble født.

Da presidenten sa det var nesten 40.000 dødsfall i USA, rettet Diamond på ham og sa «over 40.000».

– Åh, mer enn. Ok. Bra. Korrigér meg, sa Trump sarkastisk og hveste at det kunne vært verre:

– Du har bare ikke vett nok til å skjønne hva som foregår.

Trump gjentok at CNN er «fake news», før han senere i brifingen kalte TV-kanalen patetisk opptil flere ganger etter at Diamond igjen stilte et kritisk spørsmål.

– Deres seertall er så dårlige fordi dere er patetiske. Seertallene deres er forferdelige. Gå tilbake til virkelige nyheter, sa presidenten. Han svarte ikke på spørsmålet han fikk.

– Slapp av

Tidligere under samme pressebrifing var presidenten i krangel med CBS-journalist Weijia Jiang. Hun viste til et intervju i forrige uke der Trump skal ha gitt uttrykk for sinne fordi informasjon om viruset burde blitt delt med USA tidligere.

– Mange amerikanere sier det samme om deg, at du burde ha sagt ifra at viruset spredte seg som ild i tørt gress i februar da du fortsatte å holde valgkamparrangementer med tusenvis av folk, sa Jiang.

Presidenten viste til at han innførte reiserestriksjoner for Kina, og ba Jiang «slappe av» og «senke stemmen», da hun fortsatte å kreve svar på spørsmålet han unngikk.

Han avsluttet, uten å svare henne, med å si at hun bør takke ham for god dømmekraft.

I USA har det vært over 40.000 virusrelaterte dødsfall og over 760.000 registrerte smittetilfeller, ifølge Worldometer. USA har flere døde og registrerte smittede enn noe annet land i verden.