Kina letter på reiserestriksjoner fra Hubei og Wuhan

Etter to måneder med strenge restriksjoner kan friske innbyggere i Wuhan og Hubei-provinsen i Kina få reise ut fra området, opplyser landets myndigheter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folk i står i god avstand i kø for å kjøpe kjøtt på et marked i Whuan. Snart blir de strenge restriksjonene i byen lempet. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Mens innbyggere i Hubei kan reise ut fra provinsen allerede fra midnatt tirsdag, vil innbyggere i Wuhan få lettelse i reiserestriksjonene først fra 8. april, opplyser myndighetene.

Wuhan er det første episenteret og startpunkt for utbruddet av koronaviruset i desember. Byen og hele provinsen har vært underlagt svært strenge regler for karantene og isolasjon og myndighetene bygget nye sykehus på rekordtid for å ta av for det store antallet smittede som har behøvd medisinsk hjelp.

Få nye tilfeller

De siste dagene har det vært svært få nye tilfeller av smitte fra viruset i området, noen dager ingen i det hele tatt. Det har også vært et markant fall i antall døde. De fleste som har vært innlagt på sykehus, er nå skrevet ut. Nye tilfeller av smitte som har vært avdekket i Kina, har derimot blitt sporet til utlandet.

Samtidig med at det blir enklere for personer fra Hubei å reise ut av provinsen, skjerper Kina nå reglene for innreise. I hovedstaden Beijing vil alle reisende fra utlandet bli testet for koronasmitte.

Alle fra utlandet i karantene

Alle fly fra utlandet til landets hovedstad blir nå omdirigert til tolv andre flyplasser andre steder i Kina. Der blir alle reisende testet for smitte. De som er friske og ikke viser noen symptomer, vil få reise til Beijing, men alle reisende fra utlandet blir underlagt en to uker lang karantene.

Kina meldte om 78 nye tilfeller av koronasmitte tirsdag. Bare ett av tilfellene ble registrert i Hubei-provinsen og 74 av smittetilfellene ble oppgitt å ha en utenlandsk opprinnelse. I alt har Kina nå registret 427 tilfeller av importert koronasmitte.