Storslagen begravelse for tidligere livstidsdømt ekspresident i Egypt

Egypts tidligere president Hosni Mubarak ble onsdag gravlagt med pomp og prakt – med dagens sterke mann Abdel Fattah al-Sisi til stede.

Mubaraks kiste var plassert på en vogn trukket av hester i Kairo onsdag. Foto: Foto: Hamada Elrasam / AP / NTB scanpix

I begravelsesprosesjonen var Mubaraks kiste dekket av et egyptisk flagg og plassert på en vogn trukket av hester.

Sisi, Mubaraks to sønner og flere høytstående representanter for myndighetene gikk i prosesjonen. Et militærorkester spilte, og kanoner avfyrte salutt.

Begravelsesseremonien ble holdt i en moské i en forstad til Kairo, før Mubarak ble brakt til sitt siste hvilested på sin families gravplass.

Mubarak styrte Egypt med hard hånd i nesten 30 år før han ble styrtet under den arabiske våren i 2011 og dømt til livsvarig fengsel. Etter at Sisi kom til makten i et militærkupp, ble dommen omgjort og den tidligere presidenten frigitt.

Tilhengere av tidligere president Hosni Mubarak i nærheten av gravplassen til hans familie i Kairo onsdag. Foto: Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB scanpix

Soldater ved Tantawi-moskeen øst i Kairo i forkant av Mubarak begravelse. Foto: Foto: Hamada Elrasam / AP / NTB scanpix

Statlig egyptisk TV viste onsdag bilder fra Mubaraks tid som jagerflypilot og militær leder, før han ble president. Også Sisi valgte å vektlegge Mubaraks militære karriere i en uttalelse etter at den tidligere presidenten døde tirsdag.

Mubarak ble 91 år gammel, og han fikk leve sine siste år i frihet etter å ha blitt løslatt fra fengsel i 2017. Etter løslatelsen holdt han seg unna offentlighetens søkelys, men flere av hans tidligere medarbeidere har fått nye maktposisjoner under Sisis regime.

Statlig egyptisk TV har onsdag vektlagt Mubaraks militære karriere, ikke hans tid som president. Dette bildet ble tatt i 1974, da Mubarak var øverste leder for Egypts luftforsvar. Foto: Foto: Harry Koundjakjian / AP / NTB scanpix

Hosni Mubarak (t.h.) fikk en varm mottakelse av Frankrikes daværende president Nicolas Sarkozy i Paris i 2009, to år før den arabiske våren. Under folkeopprøret i 2011 ble Mubarak styrtet, og han ble senere dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap på demonstranter. Etter at Abdel Fattah al-Sisi grep makten i Egypt i et militærkupp i 2013, ble dommen omgjort og Mubarak etter hvert løslatt. Foto: Foto: Michel Euler / AP / NTB scanpix