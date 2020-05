Trump: Har sett bevis på at koronaviruset stammer fra laboratorium i Wuhan

President Donald Trump sier han har sett bevis på at det nye koronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan og at han kan innføre nye tollavgifter mot Kina.

President Donald Trump sa han hadde sett bevis på at det nye koronaviruset stammet fra et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag. Foto: Alex Brandon/ AP/ NTB scanpix

Presidenten kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld, men oppga på spørsmål ingen kilde for påstanden.

– Det er en forferdelig ting som skjedde. Om det var et uhell eller om det startet med et uhell og at de fortsatte med flere, eller om noen gjorde noe med vilje, sa Trump.

Presidenten ble spurt om det kunne være aktuelt la være å betjene USAs lån til Kina for å straffe Kina for å ha latt koronaviruset bli spredt over hele verden og til USA. Da svarte Trump også at han i stedet vil vurdere å innføre tollrestriksjoner overfor landet.

– Jeg kunne gjøre det, men tjener mer penger bare ved å innføre tollavgifter, sa Trump.

Angriper Kina

Trumps utspill torsdag føyer seg inn stadig flere angrep med å legge skylden på Kina for virusutbruddet. Torsdag kostet det enda 2.000 amerikanske liv og brakte det opp til totalt 63.000 døde og over 1 million smittede.

Angrepene fra presidenten ses ikke minst i sammenheng med presidentvalget i november og at Trump har falt i popularitet de siste ukene.

Tidligere torsdag konkluderte amerikansk etterretning med at koronaviruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert. Konklusjonen ble offentliggjort etter at president Trump og andre medlemmer av hans administrasjon har kommet med slike antydninger.

– Uhell eller fra dyr

USAs øverste fungerende etterretningssjef, Richard Grenell, som koordinerer virksomheten til landets 16 ulike etterretningsorganisasjoner, sa at de fremdeles jobber for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan.

President Donald Trump og andre har antydet at viruset kan være menneskeskapt og komme fra et laboratorium i Wuhan. Wuhan Institute of Virology er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har drevet banebrytende forskning, blant annet på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Kinesiske myndigheter har avvist påstandene om at koronaviruset oppsto på dette laboratoriet som «grunnløse og fabrikkerte».