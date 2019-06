Toryenes lederkamp formelt i gang

Det opplyste 1922-komiteen, som organiserer toryenes ledervalg, da fristen for å melde seg på gikk ut mandag.

Valget av hvem som skal erstatte statsminister May påvirker alle briter, mer bare partimedlemmer får være med på beslutningen.

Tidligere London-ordfører og tidligere utenriksminister Boris Johnson regnes som en stor favoritt til å overta ledervervet i partiet. Den som blir partileder, overtar også som statsminister.

Trakk seg i siste liten

Også miljøminister Michael Gove regnes for å være blant favorittene. Utenriksminister Jeremy Hunt står også på listen over kandidater, det samme gjør innenriksminister Sajid Javid.

En ellevte kandidat, Sam Gyimah, som har tatt til orde for å holde en ny folkeavstemning om brexit, trakk seg mandag da han ikke klarte å sikre den påkrevde støtten fra åtte kolleger.

Mange av kandidatene startet uformelt valgkampen for flere uker siden. Brexit er den dominerende saken i ledervalget. Johnson mener Storbritannia må ut av EU 31. oktober, med eller uten en skilsmisseavtale.

Kokaintrøbbel

Hunt går inn for en mer forsonende linje, mens Gove, som tidligere har vært justisminister, gjør det han kan for å unngå at ledervalget blir preget av hans innrømmelse av å ha brukt kokain for 20 år siden.

Statsminister Theresa May leverte sin formelle avskjedssøknad fredag, men blir sittende som fungerende statsminister og partileder inntil en etterfølger er på plass.

De konservatives representanter i Underhuset skal nå begynne å luke ut kandidater blant de ti, inntil det gjenstår to navn på listen.

Ledervalget skal deretter avgjøres i en uravstemning blant de 160.000 partimedlemmene. Vinneren blir kunngjort i slutten av juli.

– Alvorlig fare

Velgerne har straffet toryene for brexit-fiaskoen, og partiet har i vår fått hard medfart i både lokalvalg og valget på nytt EU-parlament.

– Vår svikt i gjennomføringen av brexit har satt vårt land og parti i alvorlig fare, sa Hunt da han offisielt sparket i gang valgkampen mandag.

– Uten brexit blir det ingen konservativ regjering, og kanskje heller ikke noe konservativt parti, tilføyde han.

Løfter om skattekutt

Boris Johnson er bookmakernes favoritt. Foruten brexit-løftet har Johnson lovet skattekutt for millioner av briter med middels til høy inntekt. Til forskjell fra andre kandidater har Johnson så langt ikke gitt TV-intervjuer eller holdt offentlige arrangementer. Det forklares med at valgkampstaben vil unngå oppstuss som kan skade favorittstempelet.

Flere kandidater så ut til å rette skytset mot Johnson da valgkampen formelt startet mandag.

– Vi kommer ikke til å levere brexit med bløff og bråk, sier tidligere brexitminister Dominic Raab, som konkurrerer med Johnson om stemmene fra de mest hardnakkede brexit-tilhengerne.

– Tom retorikk

Hunt sier partiet trenger en «seriøs leder».

– Vi trenger tøff forhandling, ikke tom retorikk, sier han.

Gove mener Johnsons støtte til en brexit uten avtale med EU kan bety slutten på den konservative regjeringen.

– Det kommer til å bli et tillitsvotum i Underhuset som regjeringen kommer til å tape. Vi kommer til å ha Jeremy Corbyn i Downing Street innen juletider, sier Gove, med henvisning til Labours leder.