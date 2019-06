Ni drept i selvmordsangrep i Afghanistan

Selvmordsbomberen kom til fots og utløste sprengladningen nær en politisperring, ifølge en talsmann for guvernøren i Nangarhar-provinsen.

– Tolv andre ble såret i angrepet, blant dem tre medlemmer av sikkerhetsstyrkene, opplyser Attaullah Khogyani.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet og publisert et bilde av den angivelige selvmordsbomberen.

18 mennesker ble også drept og minst 13 ble såret i sammenstøt i flere andre provinser i Afghanistan torsdag.

I Khwaja Ghar-distriktet i den nordlige Takhar-provinsen ble fire medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept og seks såret i et angrep fra opprørere, opplyser en lokal talsmann.

I Dai Chopan-distriktet i den sørlige Zabul-provinsen ble åtte mennesker drept og sju såret i et Taliban-angrep mot en politisperring.

Tre mennesker ble også drept, blant dem en politimann, i et Taliban-angrep i Herat-provinsen. Tre andre ble drept i et annet Taliban-angrep i provinsen, blant dem sønnen til en lokal stammeleder.