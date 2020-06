Fransk politi granskes etter at mann døde etter å ha blitt kvalt under pågripelse

Cedric Chouviat sammen med sin kone Doria Chouviat. Foto: Privat via AP / NTB scanpix

Fransk politi er under lupen etter at en 42-åring døde kort tid etter at han ble pågrepet i januar. «Jeg blir kvalt», sier mannen i videoklipp fra hendelsen.