Johnson vil følge i Roosevelts fotspor

Statsminister Boris Johnson mener koronakrisen har skapt behov for like massive økonomiske reformer som dem USAs Franklin D. Roosevelt kom med på 1930-tallet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Storbritannias statsminister Boris Johnson besøker en skole som er under bygging vest i London. Foto: Toby Melville / Pool via AP / NTB scanpix

NTB-AFP

I et intervju med The Times sier Johnson at Storbritannia er på vei inn i en turbulent tid, og at det er på tide å gjøre noe av det samme som USAs president fra 1933–1945 gjorde.

– Jeg tror det er tid for en «rooseveltiansk» tilnærming til Storbritannia, å virkelig, virkelig bevege seg framover. Jeg tror virkelig investeringene vil betale seg, sier han.

Koronapandemien har skapt den kraftigste nedgangen i britisk økonomi noensinne, og tirsdag er det ventet at statsministeren vil lansere et økonomisk program som innebærer at milliarder av pund blir sprøytet inn i økonomien.

Johnsons kontor har allerede døpt initiativet for «bygg, bygg, bygg». Den første delen øremerker 1 milliard pund til reparasjon av skolebygninger, ifølge The Times. Beløpet tilsvarer cirka 12 milliarder kroner.

– Landet har gjennomgått et dypt sjokk. Men i slike øyeblikk har du mulighet til å endre og gjøre ting bedre. Vi ønsker virkelig å bygge opp på bedre vis, å gjøre ting annerledes, å investere i infrastruktur, transport, bredbånd – alt du kommer på, sier Johnson.

Under de harde trettiårene lanserte den daværende amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt reformprogrammet New Deal. Reformen var et brudd med tanken om at økonomien måtte få seile sin egen sjø. I stedet fikk det offentlige et langt større ansvar for å sikre velferd for alle, blant annet gjennom trygdesystemet. Reformene skulle sørge for at folk fikk økt kjøpekraft slik at de økonomiske hjulene kom i gang igjen.