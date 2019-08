– Gjerningsmannen i Dayton var besatt av voldelig ideologi

Opplysningene understøttes av uttalelser fra Adelia Johnson, som gikk ut med den 24-årige Connor Betts tidligere i år. I et innlegg på 2200 ord lagt ut på nett forteller Johnson om forholdet deres, uten å forsøke å forklare hvorfor Betts skjøt rundt seg på et populært utested i Dayton natt til søndag.

– Jeg aner ikke hva motivasjonen hans var. Jeg vil aldri få vite det. Det var ikke hatkriminalitet. Han kjempet for likestilling. Dette var ikke kriminalitet basert på lidenskap. Han var ikke lidenskapelig nok. Dette var ikke veldig planlagt. Han var ikke en grundig planlegger, skriver hun.

Mørkt sinn

I et møte med pressen tirsdag fortalte Johnson at tonen for forholdet ble satt allerede på første stevnemøte, da Betts viste henne en video fra skytemassakren i synagogen i Pittsburgh i fjor. Deretter gikk samtalen over i mørke tema som selvmordstanker og verdenstragedier. Ifølge Johnson fant de to hverandre fordi begge slet med psykiske problemer. Han skal ha sagt at han hadde bipolar lidelse og muligens burde diagnostiseres med tvangslidelser.

På en pressekonferanse i Dayton tirsdag la spesialagentf ra FBI Todd Wickerman, som leder etterforskningen, fram noen av funnene så langt, og understreket at de ennå ikke har trukket konklusjoner om motivet for masseskytingen som kostet ni mennesker livet lørdag, melder CBS.

BRYAN WOOLSTON, Reuters/Scanpix

Besatt av vold

– Materialet gjennomgått så langt avslører at personen hadde en fortid besatt av voldelige tankesett, inkludert masseskytinger, og hadde uttrykt ønske om å begå en slik handling, sa politisjefen i Dayton Richard Biehl, som ledet pressekonferansen med Wickerman.

– Vi har avslørt bevis gjennom vår etterforskning som viser at skytteren utforsket voldelige ideologier. Basert på disse bevisene, innleder vi FBIs etterforskning parallelt med politiets drapsetterforskning, la Wickerman til.

FBI åpner sin etterforskning i et populært område av Daytons utelivsstrøk, for å finne ut hvilke miljøer som påvirket 24-åringen Connor Betts.

EDUARDO MUNOZ, Reuters/Scanpix

Kan ha hatt hjelp

Wickerman, som til daglig leder FBIs avdeling i Cincinnati, sier at de ser etter mulige medhjelpere Betts kan ha hatt og leter etter svar på hvorfor han valgte det målet han gjorde da han åpnet ild.

Wickerman sa ikke om FBI vurderer å se på saken som innenlandsk terrorisme, slik det gjør med massakren i El Paso. I motsetning til Texas-drapene, mistenker ikke Ohio-politiet at det ligger rasistisk motiv til grunn for skytemassakren i Dayton, der Betts' egen søster var blant ofrene.

På pressekonferansen ble det også lest opp en kunngjøring fra Betts-familien, der de uttrykte sjokk over det som er skjedd. De uttrykte også medfølelse og kondolanse med alle andre pårørende og involverte, takket for støtte og innsats fra politiet og de som har hjulpet og lovet samarbeid framover. Ikke så uventet ba familien også om respekt for at familien trenger ro til å sørge over tapet av sønnen og datteren og til å håndtere over de fryktelige hendelsene søndag.