Facebook: Ingen planer om å innføre forsinkelser på direktesendinger

Facebook har blitt kritisert for at gjerningsmannen bak terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand brukte plattformen til å strømme angrepet.

Facebook-sjefen sier at forsinkelser på strømming «kunne ha» begrenset antall seere som fulgte massakren direkte. Men å iverksette et system med tidsforsinkelse på direktesendinger vil være et «fundamentalt brudd» med folks oppfatning av hva strømming er, uttalte Zuckerberg i et intervju med ABCs «Good Morning America» torsdag.

– Flesteparten av dem som strømmer, filmer bursdagsfester eller er sammen med venner, sa han.

– En av tingene som er magisk ved strømming er at det er toveis, ikke sant? Så du kringkaster ikke. Du kommuniserer. Og folk gir kommentarer tilbake. Hvis det var forsinkelser på strømming, ville ikke dette fungere, sa Zuckerberg.

Facebook har strammet inn regelverket for strømming, og har også tatt i bruk programvare som raskt skal identifisere redigerte versjoner av voldelige videoer eller bilder, og å hindre dem fra å bli delt eller lagt ut på nytt.

Zuckerberg sa også i intervjuet at han har tiltro til Facebooks nye tiltak som skal hindre påvirkning av amerikanske valg. Det dreier seg blant annet om å verifisere annonsører som legger ut politisk reklame.