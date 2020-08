Mann som ble skutt ved Det hvite hus, truet med å skyte folk

En mann som ble skutt ved Det hvite hus mandag kveld, truet med å drepe folk før han selv ble uskadeliggjort av Secret Service.

Secret Service-agenter står vakt utenfor presserommet i Det hvite hus. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Skyteepisoden førte til at president Donald Trump i noen minutter ble eskortert bort fra en pressekonferanse han nettopp hadde startet.

Den 51 år gamle mannen ligger alvorlig såret på sykehus og ventes å få en føderal tiltale mot seg.

Secret Service sier at han nærmet seg en uniformert Secret Service-agent et par kvartaler fra Det hvite hus og sa han hadde et våpen.

Deretter snudde ham, huket seg ned og lot som han trakk et våpen mot agenten, hvorpå han ble skutt med ett skudd i brystet, sier Secret Service-talsmann Tom Sullivan.

Han sier at mannen før dette hadde gått rundt i området og ropt til folk at han skulle drepe noen.