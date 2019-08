Xi og Duterte enige om å forbedre relasjonene

Duterte er på et fire dager langt besøk i Kina, og torsdag møtte han president Xi. Den kinesiske presidenten fastslo at internasjonale og regionale relasjoner har blitt svært komplisert, men at han er villig til å forbedre de to landenes strategiske bånd, melder det statlige, kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Da Xi tok imot Duterte i Beijing, uttalte han at Kina og Filipinenes samarbeid vil bidra til «positiv energi til regional fred og stabilitet».

Møtet mellom de to er sentrert rundt den territoriale striden de to står i om Sør-Kinahavet. Duterte sa forrige uke at de to vil diskutere den internasjonale kjennelsen fra domstolen i Haag fra 2016 som underkjente flere av Kinas territorialkrav i Sør-Kinahavet.

Duterte, som kom til makten i 2016, har satt kjennelsen til side ettersom han har søkt finansiell støtte fra Beijing. Denne strategien har imidlertid blitt møtt med økende motstand nylig etter at kinesiske skip har seilt gjennom filippinsk farvann.

De to skal også diskutere en utviklingsavtale om olje og gass som ble forhandlet fram i november i fjor.