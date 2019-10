Pentagon: USA har sendt 3.000 soldater til Saudi-Arabia

Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon fredag. Ifølge nyhetsbyrået Reuters dreier det seg om både kampstyrker og andre soldater som skal bemanne luftvernanlegg.

Avgjørelsen ble tatt etter en telefonsamtale mellom USAs forsvarsminister Mark Esper og den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, ifølge uttalelsen.

– Sammen med de andre utplasseringene så utgjør dette et tillegg på 3.000 soldater som har fått forlengelse eller blitt klarert i løpet av den siste måneden, skriver Pentagon, som legger til at «USA ikke søker konflikt med det iranske regimet».

Spent i Persiabukta

Styrkeoppbyggingen fremstår likevel som et trekk i den pågående konflikten mellom USA og Iran, som oppsto etter at USA trakk seg fra atomavtalen og innførte kraftige økonomiske sanksjoner mot Iran i fjor. I tillegg kniver Iran og Saudi-Arabia om innflytelse i regionen.

De siste månedene har flere oljetankere blitt angrepet i og ved Persiabukta, og så sent som fredag ble en iransk oljetanker rammet av det som trolig var et missilangrep utenfor Saudi-Arabia.

Nyheten om utplasseringen kommer en knapp måned etter at to viktige saudiarabiske oljeanlegg ble angrepet. Både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for angrepene som førte til at store deler av den saudiarabiske oljeproduksjonen ble slått ut i flere dager.

Kampfly og raketter

Iran avviser dette og viser til at de jemenittiske houthi-opprørerne har sagt at de sto bak angrepet.

Den foreløpig siste utplasseringen av amerikanske styrker skjedde i slutten av september, og inkluderte blant annet to kampflyskvadroner, to militære enheter knyttet til Patriot-raketter og luftforsvarssystemet THAAD.

Styrkeoppbyggingen i Saudi-Arabia blir kjent få dager etter at president Donald Trump kunngjorde at USA trekker amerikanske soldater ut av de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria som Tyrkia nå forsøker å ta kontroll over.