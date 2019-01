Australsk statsborger savnet i Kina

Yang Hengjun var en kinesisk diplomat før han ble en australsk statsborger. Han er forfatter, innflytelsesrik kommentator og kritiker av det kinesiske kommunistpartiet, ifølge BBC.

Han bodde i USA, men reiste til Kina med familien sin i forrige uke.

Australsk UD sier i en uttalelse at de ønsker informasjon om en australsk statsborger som er meldt savnet i Kina, men vil ikke kommentere hendelsen ytterligere.

En av Yangs venner, Feng Chongyi ved University of Technology i Sydney, mener Yang er pågrepet av det kinesiske sikkerhetsdepartementet og befinner seg i Beijing.

Under et besøk i Kina i 2017 ble Feng selv pågrepet og avhørt av den kinesiske sikkerhetstjenesten. Han hadde vært i Kina for å forske på menneskerettsadvokater, og ble holdt i flere dager.

Yangs forsvinning skjer kort tid før den australske forsvarsministeren Christopher Payne besøker landet.

Australia har tidligere uttrykket bekymring for to canadiere som ble pågrepet i Kina i desember, i det som regnes for å være et forsøk på å presse Canada til å løslate Huawei-toppen Meng Wanzhou. Hun ble pågrepet i Canada 1. desember.