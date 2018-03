Trumps øverste økonomiske rådgiver sier takk og farvel

Amerikanske medier skriver at Trump nå mister enda en viktig medarbeider. Ifølge Politico har Cohn vært en av få tjenestemenn i Det hvite hus som har hatt en stø hånd på vesentlige politiske spørsmål.

Hans avgang etterlater Trump med enda færre eksperter som har kunnskap om hvordan man kan få gjennomslag for politikken, skriver nettmagasinet.

Cohns avgang øker frykten for at enda flere av Trumps medarbeidere kommer til å gå av, og at presidenten blir rammet av såkalt hjerneflukt, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge en analyse fra en forsker ved Brookings Institution har nå 40 prosent av Trumps seniormedarbeidere forlatt ham i løpet av et drøyt år.

– De står igjen med den ene ledige stillingen etter den andre. Denne type gjennomtrekk skaper en masse forstyrrelse, sier forskeren Kathryn Dunn-Tenpas.

Trump avfeier

Trump selv avfeier at han har problemer med å fylle stillingene.

– Mange, mange folk vil ha hver eneste jobb. Alle vil jobbe i Det hvite hus, sa han på en pressekonferanse med den svenske statsministeren Stefan Löfven tirsdag.

Men han erkjente at han ikke er en lett sjef å ha, og at han liker å se sine ansatte krangle om politikk:

– Jeg liker konflikt, konstaterte han.

Støtter frihandel

Cohn er tilhenger av frihandel og har tidligere jobbet for investeringsbanken Goldman Sachs. I over ett år har han ledet Trumps nasjonale økonomiske råd.

Ifølge enkelte kilder ble han værende i jobben kun for å overbevise Trump om at han ikke må innføre høye tollsatser på import av stål og aluminium. Frykten er at dette kan utløse en global handelskrig, noe som på sikt også vil kunne ramme USA.

– Det har vært en ære å tjene landet mitt og jobbe for å fremme en økonomisk politikk som er til fordel for det amerikanske folket, het det i en uttalelse fra Cohn tirsdag.

Et siste forsøk

Meldingen kom dagen etter at Cohn innkalte en rekke toppledere for selskaper som er avhengige av stål og aluminium, til et møte med Trump i Det hvite hus torsdag. Dette ble ansett som Cohn siste forsøk på å overbevise presidenten. Men Trump reagerte med å understreke at han ikke vil endre mening, og det er nå ventet at han vil signere forslaget innen to uker.

Cohns avgang ga også utslag på finansmarkedene. Dollarkursen falt, det samme gjorde aksjekursene da børsene i Asia åpnet onsdag. Siden tok de seg noe inn igjen.

Selv om Trump er uenig med Cohn, roser han sin avtroppende rådgiver og sier han har gjort en utmerket jobb.

Blandet mottakelse

Cohns initiativ ble kjent kort tid etter at Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, tok avstand fra Trumps tollbeslutning.

– Vi er ekstremt bekymret for konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen, het det i en uttalelse fra Ryan mandag.

Også forsvarsminister Jim Mattis har advart Trump mot å straffe land som USA er alliert med. Samtidig hylles forslaget av fagforeningsledere og demokrater i delstatene som tilhører det såkalte rustbeltet.