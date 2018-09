Trump kaller ny bok om ham «oppspinn»

I den nye boka til Bob Woodward siteres blant annet forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot».

– Woodward-boken er allerede blitt avkreftet og brakt i tvil av general (forsvarsminister) Jim Mattis og general (stabssjef) John Kelly. Deres sitater er oppspinn, laget for å lure folk. Det samme med andre historier og sitater. Fungerer Woodward som demokrat? Legger dere merke til timingen? spør president Trump i et av flere innlegg på Twitter tirsdag kveld.

Sanders-uttalelse

Det hvite hus kom tirsdag kveld med en uttalelse, preget av selvskryt heller enn konkret tilbakevising.

– Denne boka er ikke noe annet enn fabrikkerte historier, mange fra misfornøyde, tidligere ansatte, fortalt for å stille presidenten i dårlig lys. Selv om det ikke alltid er et pent syn og pressen sjelden faktisk dekker det, så har president Trump brutt gjennom den byråkratiske prosessen og levert uovertrufne resultater til det amerikanske folk. Det kan være ukonvensjonelt, men han oppnår alltid resultater. Demokratene og deres allierte i mediene forstår at presidentens politiske framgangsmåter fungerer og med en suksess som dette, kan ingen slå ham i 2020 – ikke i nærheten, skiver pressetalsperson Sarah Sanders.

Avviser alt

Stabssjef Kelly benektet allerede i vår NBC News' opplysninger fra kilder i Det hvite hus om at Kelly hadde kalt Trump for en idiot ved flere anledninger.

– Bare tanken på at jeg noen gang har kalt presidenten en idiot, er ikke sann, det er faktisk totalt motsatt. Som jeg sa i mai og fremdeles helt står inne for: «Jeg tilbringer mer tid med presidenten enn noen annen, og vi har et utrolig oppriktig og sterkt forhold. Han vet alltid hvor jeg står, og han og jeg vet begge at denne fortellingen er komplett vrøvl», skriver Kelly i sin uttalelse.

Også Mattis sendte ut sitt syn på boka.

– De nedlatende ordene om presidenten tillagt meg i Woodwards bok ble aldri ytret av meg eller i mitt nærvær. Selv om jeg generelt setter pris på å lese fiksjon, er dette en unik form for Washington-litteratur, og hans [Woodwards] anonyme kilder levnes ikke troverdighet, skriver Mattis.

Bob Woodward ledet sammen med Carl Bernstein laget av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.