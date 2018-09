Frp: Må vise vilje til å finne flertall for regjeringsskifte

– Dette er veldig spennende. Borgerlig side kryper innpå, og vi krysser fingrene for at de klarer å bli størst, skriver nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen i en SMS til NTB. Han mener at uten et avklart flertall, står Sverige overfor spennende politiske dager.

– Det er viktig at man viser vilje til å finne flertall for et regjeringsskifte, legger nestlederen til.

Det må i så fall bety at de fire borgerlige alliansepartiene må snakke med Sverigedemokraterna (SD) for å ha et parlamentarisk grunnlag for en ny svensk, konservativ regjering.

Frps parlamentariske leder og medlem av utenrikskomiteen, Hans Andreas Limi, sier det ikke er naturlig å sende gratulasjoner til SD-leder Jimmie Åkesson. Men han mener også at Alliansen nå må starte samtaler med SD.

– Erfaringene er vel at man ikke kan se bort fra et parti som nesten har 20 prosent av velgerne bak seg, sier Limi.

Partitopper i Fremskrittspartiet har tidligere tatt tydelig avstand fra det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, selv om framtredende Frp-politikere som Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen i Frp er åpne for samarbeid med SD.

