Voldsomme protester i Basra

Det har vært urolig i den sørirakiske havnebyen i flere dager, og siden lørdag har minst ni mennesker mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og irakiske sikkerhetsstyrker.

Urolighetene har ført til at myndighetene tirsdag innførte portforbud i Basra i et forsøk på å roe situasjonen. Samtidig har regjeringen i Bagdad sendt et stort antall politi og soldater til Basra.

Torsdag ettermiddag fortsatte imidlertid protestaksjonene. Demonstrantene ga uttrykk for at de ville trosse portforbudet. Det fikk øverstkommanderende for de militære styrkene i Basra til å oppheve portforbud bare minutter før det skulle ha trådt i kraft torsdag kveld.

Dermed fortsatte protestene med full styrke, og demonstrantene satte fyr på flere bygninger som brukes av myndighetene.

Irakere har de siste to månedene protestert mot regjeringen på grunn av elendige offentlige tjenester og arbeidsledighet.

Protestene i Basra brøt ut 8. juli og er rettet mot økt arbeidsledighet og elendige offentlige tjenester. Siden har det vært demonstrasjoner i flere byer i Sør-Irak, samt i hovedstaden Bagdad.