NATO-land avslører ukjente hackerangrep – mener Russland står bak

Forsvarsministrene i NATO var torsdag samlet i Brussel. Der ble de brifet om dataangrepene, opplyser NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

De allierte mener nå det er riktig å gå offentlig ut med opplysninger om hendelsene, forteller han.

– Disse angrepene har rammet mennesker i mange land, inkludert i Russland, og forårsaket enorme økonomiske tap, sier Stoltenberg.

– Dette er ikke en stormakts handlinger, det er handlingene til en pariastat. Og vi vil fortsette å samarbeide med våre allierte for å isolere russerne, slik at de forstår at de ikke kan fortsette å oppføre seg på denne måten, sa Storbritannias forsvarsminister Gavin Williamson på vei inn til NATO-møtet.

Han gjorde det klart at de allierte vil fortsette å stille russerne offentlig til veggs når de gjennomfører slike angrep.

