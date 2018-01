Astronomer har funnet kjempestjerner i nabogalakse

Ifølge den britiske avisen The Independent er det funnet nesten tusen såkalte kjempestjerner i 30 Doradus, en del av galaksen Den store magellanske skyen.

I størstedelen av universet anses den slags massive stjerner å være sjeldne. Derfor forbløffet det forskerne da de fant en tredel flere enn de hadde ventet.

– Vi talte dem i dette store stjernedannende området og tenkte «wow, det er faktisk langt flere enn vi trodde», sier astronomen Fabian Schneider ved universitet i Oxford. Han leder en gruppe internasjonale forskere som har offentliggjort oppdagelsen i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Kjempestjerner

30 Doradus er en av de regionene i universet hvor stjerner blir født i enorme molekylære skyer av gass og støv.

– Disse materialene kollapser under deres egen tyngdekraft, og i denne sammenheng danner de stjerner, forklarer Schneider.

Ifølge avisen har det hittil vært antatt at under 1 prosent av stjerner får betegnelsen «massive». En stjerne med denne betegnelsen er over ti ganger større enn solen.

Forskerne mener denne oppdagelsen kan bidra til å endre bildet av universets sammensetning. Det antas nå at et slikt antall kan også finnes andre steder.

«Monstre»

I tillegg til et overraskende stort antall, har forskerne i tillegg funnet det som tyder på stjerner så store som 200 ganger solens masse.

– Disse stjernene er monstre. De er ekstremt skarpe. En stjerne 100 ganger større enn solen produserer en lysstyrke på omtrent en million ganger vår egen sol, påpeker Schneider.

Stjerner er kosmiske motorer som produserer sterk stråling og solvind. Gjennom disse mekanismene former stjernene universet slik vi kjenner det. Og jo større en stjerne er, jo større påvirkning har den på sine omgivelser. Derfor er det viktig å kartlegge hvor mange slike kjempestjerner som finnes.