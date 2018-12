Fire oljenasjoner nekter å anerkjenne FNs klimarapport

De fire er de eneste av de nesten 200 medlemslandene som ikke vil anerkjenne rapporten FNs klimapanel offentliggjorde i oktober.

USAs utenriksdepartement skriver i en uttalelse at «USA er villige til å notere rapporten og uttrykke beundring for forskerne som produserte den», men at «USA ikke godkjenner funnene i rapporten».

Russland, Saudi-Arabia og Kuwait tar til orde for at rapporten skal bli «notert», men ikke «anerkjent». Om det endelige rammeverket sier at rapporten bare skal «noteres», vil den være lettere for regjeringer å ignorere.

En vekker

Rapporten spår en dyster fremtid for verden om man ikke når Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 2 og helst 1,5 grader over førindustriell tid. Den ble sett på som en vekker for politikerne da den ble offentliggjort.

– At en gruppe på fire land forsøker å undergrave viktigheten til en forskningsrapport de selv, sammen med alle andre land, ba om for tre år siden i Paris er ganske bemerkelsesverdig, sier Alden Meyer fra organisasjonen Union of Concerned Scientists til nyhetsbyrået AP.

– Flaut

Ingen av de fire oljeeksportlandene ville si om deres motstand mot rapporten bunner i forslaget om at fossilt drivstoff må fases ut innen 2050, da olje, kull og gass er store kilder til CO2-utslipp.

– Det er flaut for verdens ledende vitenskapelige supermakt å være i en posisjon der man må nekte å tro på en rapport som ble skrevet at verdens vitenskapelige fellesskap, inkludert et stort antall fremragende amerikanske forskere, sier Meyer.