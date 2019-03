Brexitsamtalene fastlåst

NTB får opplyst fra britisk side at samtalene fortsetter mandag.

I Downing Street beskrives situasjonen som «fastlåst». Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker snakket sammen på telefon søndag kveld, men har droppet planene om å møtes mandag.

Brexitavtalen skal etter planen opp til ny avstemning i Underhuset tirsdag kveld.

Mandag er derfor i praksis siste frist for å få lagt fram en enighet i tide. EU og Storbritannia har forhandlet om et vedlegg til avtalen for å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa.

Uten enighet om et slikt tillegg regnes det som overveiende sannsynlig at avtalen vil bli nedstemt på nytt.

Den britiske avisa The Times skriver at konservative parlamentarikere nå ber May om å stoppe den planlagte avstemningen og gå inn for en plan B i stedet. Den alternative planen går ut på å holde en avstemning om hvilke endringer Underhuset krever i avtalen for å kunne godkjenne den.

Tanken er ifølge The Times' kilder at et klart budskap fra Underhuset om hva flertallet er villig til å støtte, vil øke presset på EU i forhandlingene.

Michael Gruber / AP / NTB scanpix

Les mer om Brexit: