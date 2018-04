Reuters: Nord-Korea lovet USA at de vil diskutere atomnedrustning

Nyhetsbyrået siterer en representant for amerikanske myndigheter.

Ifølge kilden har lovnadene kommet i forbindelse med at USA og Nord-Korea den siste tiden har holdt hemmelige samtaler foran det planlagte møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump.

Det skal etter planen holdes i slutten av mai, og atomnedrustning på nordkoreansk side har vært et viktig premiss for at møtet skal holdes.

Både Kina og Sør-Korea har tidligere uttalt at Kim skal være villig til å diskutere nedrustning, men hvorvidt Kim faktisk har et reelt ønske om å kvitte seg med sine atomvåpen er uklart.

Den nordkoreanske diktatoren skal imidlertid ha omtalt dette som mulig da han i mars besøkte Kina på sin første utenlandsreise som Nord-Koreas leder.

– Atomnedrustning på Koreahalvøya kan oppnås dersom Sør-Korea og USA svarer velvillig på våre forsøk, skaper en fredelig og stabil atmosfære, samtidig som de gjennomføre progressive og synkroniserte tiltak for å oppnå fred, sa Kim i mars, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.