Skremte innbyggere flyktet for livet da tsunamibølge slo innover Tonga

En tsunamibølge på 1,2 meter har rammet Tonga i Stillehavet etter et stort utbrudd i en undersjøisk vulkan. Hus er oversvømt, men skadeomfanget er ukjent.

Satellittbilde tatt fra en japansk værsatellitt viser vulkanutbruddet lørdag.

NTB-AP-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Skremte innbyggere flyktet til høyereliggende områder etter at et massivt undersjøisk vulkanutbrudd utløste et tsunamivarsel for hele øystaten.

Mere Taufa sier hun skulle til å spise middag da vulkanutbruddet fikk huset til å riste.

– Det var massivt, bakken ristet, huset ristet. Det kom i bølger. Min yngre bror trodde det var bomber som eksploderte like ved, sier hun til nettavisen Stuff.

Huset fylt av vann

Få minutter senere ble huset fylt av vann, og hun så veggen i nabohuset rase sammen.

– Du kunne høre skrik overalt, folk ropte at alle måtte komme seg i sikkerhet, til høyereliggende områder, sier hun.

Tongas kong Tupou VI skal ha blitt evakuert fra slottet i hovedstaden Nuku'alofa og kjørt i politikolonne til et hus godt unna kysten.

Australias meteorologiske institutt tvitret lørdag morgen at bølgen på 1,2 meter ble observert ved hovedstaden i Tonga, landets største by.

Askeregn

Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viser store bølger som skyller innover kystområder.

Det er også meldt at aske falt over øygruppen, og at telefonlinjene er nede.

Samtidig ble det utstedt tsunamivarsler for Samoa, Fiji og New Zealand, der folk ble bedt om å holde seg unna strender, havneområder og elver.

– Folk i eller i nærheten av sjøen bør komme seg ut av vannet, vekk fra strendene og kystområdene og vekk fra havner, elver og elvemunninger, het det i en melding fra myndighetene i New Zealand.

Det er imidlertid ikke meldt om tsunamier andre steder.

Flere utbrudd

Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden.

Vulkanen hadde også et utbrudd fredag, noe som utløste en tsunamibølge på 30 centimeter.

Lørdagens vulkanutbrudd varte i åtte minutter og sendte utslipp med gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften.

Tjenestemenn i Suva i Fiji sier at utbruddet var så sterkt at det hørtes ut som kraftige tordenbrak. Fiji ligger over 80 mil unna Tonga.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere.