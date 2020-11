Flere Republikanere reagerer sterkt på Trumps tale

Flere folkevalgte Republikanere uttrykker sterk motstand mot Donald Trumps tale i Det hvite hus torsdag. Der kom presidenten med flere påstander om valgfusk.

President Donald Trump holdt torsdag en tale i Det hvite hus der han kom med nye påstander om valgfusk. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

NTB-DPA

CNN omtaler det som det første tegnet på at Republikanerne begynner å forberede seg på tiden etter Trump.

– Dette begynner å bli sinnssykt, sier Adam Kinzinger, en kongressmann fra Illinois. Han omtaler presidentens uttalelser som misledende.

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens kommentarer i kveld som undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmer, og vi må respektere resultatet som vi alltid har gjort, sier Larry Hogan, Republikanernes guvernør i Maryland.

Hogan regnes som en mulig presidentkandidat i 2024, og har tidligere vært kritisk til Trump.

– Hvis noen har bevis på fusk, må det bli lagt fram og behandlet. Alt annet skader integriteten til valgene våre og er farlig for demokratiet, sier kongressmannen Paul Mitchell fra Michigan.

Også Marco Rubio, en profilert senator fra Florida, understreker at systemet er rustet for å håndtere valget på en god måte. Han sier det må legges fram bevis for påstander om valgfusk.

– Å bruke dager på å telle lovlige avgitte stemmer, er ikke juks, slår Rubio fast.

Også Ellen Weintraub, lederen for den føderale valgkommisjonen (FEC), ber president Donald Trump slutte å spre løgner og konspirasjonsteorier.

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp, skriver hun på Twitter.

På en pressekonferanse torsdag gjentok Trump flere påstander om valgfusk. Han kom ikke med noen dokumentasjon som kan bevise påstandene, skriver nyhetsbyrået AP. Også CNN og New York Times melder at det ikke ble lagt fram ett eneste bevis på valgfusk.