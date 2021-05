FN: Israel kan ha begått krigsforbrytelser under Gaza-angrep

Israel kan ha begått krigsforbrytelser under fly- og artilleriangrepene mot Gazastripen, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.

De israelske angrepene mot Gazastripen tidligere i måneden forårsaket store materielle ødeleggelser og kostet over 250 palestinere livet, blant dem 66 barn. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Flere boligblokker ble bombet i grus og Bachelet etterlyser beviser for at disse ble benyttet til militære formål.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa Bachelet i FNs menneskerettsråd torsdag.

– Til tross for at Israel påstår at det i mange av disse bygningene var væpnede grupper, eller at de ble benyttet til militære formål, har vi ikke sett beviser for dette, la hun til.

Krever gransking

FNs menneskrettsråd diskuterte torsdag behovet for en større internasjonal gransking av den elleve dager lange krigen mellom Israel, Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen, men også av «systematiske» overgrep som finner sted i de palestinske områdene og Israel og de «grunnleggende årsakene».

De 47 landene som for tiden er representert i rådet skal ta stilling til et resolusjonsutkast fra Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Resolusjonen tar til orde for opprettelse av granskingskommisjon, som ikke bare skal etterforske de siste krigshandlingene, men også de underliggende årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne.

Mens mandatet til tidligere granskingskommisjoner har måttet fornyes hvert år, foreslår OIC at mandatet for denne kommisjonen skal gjelde på ubestemt tid. En slik kommisjon er aldri tidligere opprettet av FNs menneskerettsråd.

Mange ofre

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki og Israels ambassadør til FN i Genève, Meirav Eilon Shahar, skal begge holde innlegg under torsdagens møte i rådet.

Eilon Shahar gikk onsdag hardt ut mot resolusjonsutkastet og hevdet at det utelukkende er et forsøk på å renvaske forbrytelser begått av Hamas.

Hun sa videre at rådets medlemsstater «har et moralsk ansvar for å ta avstand fra resolusjonen» fra OIC.

253 palestinere ble drept i israelske fly- og artilleriangrep i løpet av den elleve dager lange krigen tidligere i måneden, 66 av dem barn. Over 1.900 ble såret.

På israelsk side ble tolv mennesker drept, blant dem to barn, i rakettangrep fra Gazastripen. 357 ble såret.