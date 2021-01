Han avgjør Trumps framtid

Senator MitchMcConnell (R). Han er kjent for å være Senatets mektige majoritetsleder. Til uka blir han mindretallsleder. TOM BRENNER, Reuters/NTB

WASHINGTON: Som den eneste amerikanske presidenten i historien skal Donald Trump nå for annen gang stilles for riksrett etter forrige ukes voldsomme storming av Kongressen. Men det er langt fra sikkert at det kan forhindre ham i å stille som presidentkandidat i 2024.

