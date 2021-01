Soldater, stjerner og 200 demonstranter venter Biden når han skal tas i ed

Joe Biden blir tatt i ed som USAs 46. president onsdag. Et koronarammet og splittet USA følger spent med i håp om at det skjer trygt og rolig.

Forberedelser til innsettelsesseremonien foran kongressbygningen i Washington. Foto: Patrick Semansky/AP/NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Under fanen «Amerika forent» blir USAs neste president tradisjonen tro tatt i ed 20. januar. Men bortsett fra det er det lite som minner om normalen. Det er tre hovedårsaker til at dette blir en historisk seremoni:

* Sittende president Donald Trump har varslet at han ikke kommer. Det har skjedd tre ganger tidligere i USAs historie, sist da Andrew Johnson nektet å være til stede da Ulysses S. Grant ble tatt i ed for 150 år siden, i 1869. Ifølge historikerne nektet Grant å sitte i samme vogn som Johnson på vei til innsettelsen, og Johnson dro da i stedet til kontoret i Det hvite hus.

* Områdene rundt USAs viktigste offentlige bygg i Washington minner om en krigssone etter opprøret og kongresstormingen 6. januar. Over 20.000 soldater fra nasjonalgarden ventes å være i Washington for å forsvare hovedstaden under seremonien.

* Koronasituasjonen gjør at seremonien uansett ville ha blitt nedskalert. Rundt 400.000 amerikanske dødsfall knyttes til pandemien. Biden har i hele 2020 kun opptrådt på svært begrensede arrangementer. Teamet rundt den påtroppende presidenten gjorde det klart allerede i desember at folk måtte finne seg i å følge innsettelsesseremonien på TV eller nettet.

Les også Biden opphever noen av Trumps mest omstridte vedtak første dag

Visepresident Mike Pence møter soldater utenfor kongressbygningen. Onsdag er det ventet at Pence deltar på seremonien der Joe Biden og Kamala Harris tas i ed som president og visepresident. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Les også Jakten på Joe

200 får demonstrere

Til sammen gjør dette at det blir en innsettelsesseremoni ulik alle tidligere i USAs historie.

– Alle innsettelsesseremonier følger et ganske fast mønster. Du har paraden, seremonien på Capitol Hill, talene, edsavleggelsen og så klart ballet etterpå. Det har vært standarden i 200 år. Det kommer helt klart til å se annerledes ut i år, sier presidenthistoriker Lina Mann til New York Times.

200 personer slipper til for å demonstrere, men de må holde god avstand både til hverandre og til politikerne som deltar, opplyste USAs nasjonale parkvesen på en pressekonferanse fredag.

Samme dag ble det bekreftet at det store parkanlegget National Mall vil være avsperret under seremonien.

22-åringen Amanda Gorman skal fremføre et dikt under seremonien der Joe Biden tas i ed som USAs nye president. Foto: Kelia Anne / Sun Literary Arts via AP / NTB

Ingen alternative fakta om folkemengden

I 1945, mens andre verdenskrig raste, ble innsettelsesseremonien svært nedskalert og flyttet, mens paraden og feiringen for øvrig ble avlyst.

Bilder viser imidlertid folkemengder der folk står tett i tett og ser Franklin D. Roosevelt bli tatt i ed for sin fjerde presidentperiode. Det blir uaktuelt i år.

Flere både seriøse og useriøse kommentatorer har påpekt at Biden iallfall da ikke får et problem med å skulle overbevise verden om at en historisk stor folkemengde møtte opp for å hylle ham.

Det var nettopp det Donald Trump og hans daværende pressetalsmann Sean Spicer hevdet mens bildene viste en glissen folkemengde under Trumps seremoni i 2017. Begrepet «alternative fakta» ble født allerede idet Trumps presidentperiode startet.

I USA er innsettelsesseremonien blitt oppfattet som ett av flere symboler på det som i pompøse ordelag omtales som det vakreste i landets demokrati: Viljen til frivillig å gi fra seg makta, slik landets første president George Washington gjorde da han vendte hjem til Mount Vernon i stedet for å tviholde på presidentmakten.

I år er det andre toner fra den avtroppende presidenten. Som nevnt har Trump varslet at han ikke stiller på seremonien. Det var for øvrig det siste Trump fikk melde fra sin Twitter-konto før han ble utestengt på permanent basis.

Les også Familiedynastiet presidenten vender tilbake til

Joe Biden vil bli tatt i ed med en bønn om et mer forent USA, i tråd med fanen hans med mottoet «Amerika forent». Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Kommer Pence?

Mens Trump nekter å stille, har flere amerikanske medier meldt at hans visepresident Mike Pence kommer. Pence har tilsynelatende fått nok etter fire år som Trumps lojale våpendrager og skal ha vært rasende på Trumps håndtering av kongressopprøret.

Det er også blitt hevdet at Trumps datter Ivanka muligens ville bli å se under seremonien, men dette er seinere blitt avvist. Vanity Fair påpeker at det ikke engang er sikkert Ivanka er invitert.

Seremonien er med tiden også blitt en kulturell hendelse som skal vise et styrket og samlet USA. Det harmonerer med Bidens fane, «Amerika forent», og med Bidens profilering som en kulturell og kul fyr.

Der Trump har blitt avvist av en rekke kulturpersonligheter og saksøkt av flere artister for å ha brukt deres låter, kan Biden velge fra et knippe artistvenner. En av dem som står ham nærmest, Lady Gaga, skal synge nasjonalsangen under den TV-sendte innsettelsen.

Brannkonstabel Andrea Hall fra Fulton i Georgia skal lede troskapsløftet, mens Amanda Gorman skal fremføre et dikt. Goreman er blitt en yndet poet under offisielle seremonier, og hun følger i rekken av poeter som Robert Frost og Maya Angelou som har fremført dikt når demokratenes presidenter er blitt tatt i ed.

Lady Gaga har flere ganger opptrådt både for Joe Biden og til støtte for ham. Hun synger nasjonalsangen under seremonien der Biden blir tatt i ed som USAs 46. president. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Skrev dikt mens Kongressen ble stormet

22-åringen er den yngste poeten som har deltatt under en innsettelsesseremoni i manns minne, skriver AP. Diktet hun skal fremføre, har fått navnet «The Hill We Climb». Hun har jobbet hardt for å skape et forenende verk, ikke et som hoverer over den tapende part. Det ble fullført natten etter kongressopprøret 6. januar.

– Den dagen ga meg en ny energibølge som gjorde at jeg kunne fullføre diktet. Poesien er ikke blind. Den vender ikke ryggen til bevis på uenighet og splittelse, sier hun.

Programmet skal ledes av Tom Hanks. I tillegg kommer kjendiser som Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Jennifer Lopez, Demi Lovato og Ant Clemons til å delta fra god avstand.

Ifølge arrangørkomiteen skal showet, som sendes i det amerikanerne kaller «prime time», altså beste sendetid, «vise det amerikanske folkets motstandskraft, heltemot og forente forpliktelse til å samles som nasjon for å lege og gjenoppbygge».