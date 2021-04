«Hvis han går fri, vil Minneapolis brenne»

Sicilya Knotl og mange andre demonstranter har tatt til gatene i protest mot systemisk rasisme og politivold i Minneapolis. OCTAVIO JONES, Reuters/NTB

MINNEAPOLIS: Rettssaken mot politimannen som er anklaget for å ha drept George Floyd, en sak som symboliserer et oppgjør med politivold og rasisme i USA, er over. Demonstranter tar til gatene, mens vi venter på juryens kjennelse.

