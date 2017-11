Russland-granskingen: Trump sier han husker lite fra møte med utenrikspolitisk rådgiver

– Det var et svært uviktig møte. Det fant sted for lenge siden. Jeg husker ikke mye fra det, sa Trump utenfor Det hvite hus fredag morgen, før han la ut på sin nesten to uker lange Asia-reise.

Møtet han ble spurt om, fant sted i mars 2016. Papadopoulos var da utenrikspolitisk rådgiver i Trumps valgkampstab, en rolle Trump for noen dager siden forsøkte å tone ned ved å si at rådgiveren bare var en frivillig i valgkampapparatet.

– Få folk kjente den unge frivillige som het George. Han var langt nede i systemet, og er alt avslørt som løgner, tvitret Trump for få dager siden.

Papadopoulos ble hentet inn i Trump-kampanjens stab av utenrikspolitiske rådgivere, og forsøkte gjentatte ganger under valgkampen å få i stand møter mellom Trump og høytstående russere.

Tidligere i måneden erkjente Papadopoulos å ha løyet for FBIs etterforskere om sin kontakt med en russisk professor med bånd til Kreml, ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort mandag. Der står det at professoren under et møte med Papadopoulos i april i fjor fortalte at russiske myndigheter hadde «tusenvis av eposter» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Da FBI i januar i år spurte Papadopoulos om dette møtet, hevdet han at det var uten betydning. Senere innrømmet han at han visste at professoren hadde «betydelig kontakt» med russiske regjeringskretser.