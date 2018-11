Minst tolv døde etter flom og regn i Italia

Dykkere hentet natt til søndag ut ni personer fra et oversvømt hus på Sicilia. To andre mistet livet da bilen de satt i, ble fylt av flomvann.

Avisa Leggo opplyser at to familier med tolv personer hadde tilhold i huset i Casteldaccia nær Palermo lørdag, men at to av dem var ute for å handle, mens en tredje var utenfor huset da vannstanden i elva Milicia steg i rekordfart.

Det skjedde etter en uke med ekstremvær i den italienske regionen. Elva har ikke tidligere utgjort noen trussel.

Mistet hele familien

Statskringkasteren RaiNews24 melder at det var Giuseppe Giordano som var utenfor huset da det ble oversvømt. Han mistet kona, to av barna sine og broren i flommen.

Han forklarer til reportere at han ble møtt av store vannmasser da han åpnet døren.

– Jeg ble slått bakover, men klarte å ta tak i et tre, sier Giordano.

– Sønnen min, Federico, forsøkte å redde lillesøsteren sin, men begge døde, sier han.

Så sier han at «vinduene ble mørke, lyset ble borte og et lag av gjørme fløt over gulvet». Så førte de store vannmassene ham vekk fra huset.

Han overlevde ved å klatre opp i et tre, og ringte nødetatene fra mobilen.

– En grusom tragedie

– En grusom tragedie har rammet oss, uttaler ordføreren i Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Ytterligere to ble funnet døde i en bil søndag i provinsen Agrigento på Sicilia. Bilen var blitt fylt med flomvann, opplyser en polititalsmann til DPA.

Ansa melder at en mann er funnet omkommet nær Vicari på Sicilia. I Corleone ble det søkt etter en savnet lege.

Rundt 30 personer har mistet livet i uvær den siste uken, med regn, tornadoer, oversvømmelser, jordskred og kraftig vind flere steder i landet. Det er varslet fortsatt ekstremvær i dagene som kommer.