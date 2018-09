Dette vet vi etter valget i Sverige

Kommer statsminister Stefan Löfven til å bli sittende? Får Sverigedemokraterna økt innflytelse? Hvem får regjeringsmakt og hvem vil de samarbeide med?

Til tross for at de borgerlige partiene i Alliansen krever statsminister Stefan Löfvens avgang, kunngjorde Socialdemokraternas leder på valgnatta at han ikke har noen planer om å gå av.

Når Riksdagen trer sammen 25. september, skal de folkevalgte først velge ny president, eller talmann som det heter i Sverige.

Det er talmannen som deretter foreslår hvem som skal bli statsminister og få oppdraget med å danne regjering. Dersom Löfven ikke har trukket seg, blir det avstemning. Partiene i Alliansen har gjort det klart at de ikke kommer til å stemme for Löfven som statsminister.

Ingen blokk får flertall

Med stemmene fra 6.002 av de 6.004 valgdistriktene talt opp mandag morgen, var det fortsatt en viss spenning knyttet til noen hundre tusen utenlandsstemmer og forhåndsstemmer som ikke var talt opp.

Det foreløpige resultatet viste imidlertid at ingen av blokkende ville få flertall. De rødgrønne partiene lå an til 144 representanter, mens Alliansen ville få 143.

Først når alle stemmene er talt opp onsdag, vil det endelige resultatet foreligge. I valget i 1979 var det disse siste stemmene som avgjorde til de borgerlige partienes fordel.

De to store taper

Socialdemokraterna gjorde et historisk dårlig valg søndag og ser ut til å ende opp med 28,4 prosent av stemmene. Det er en nedgang på 2,8 prosentpoeng fra valget i 2014.

Moderaterna ble likevel den største taperen og ser ut til å ha fått 19,8 prosent av stemmene. Ved forrige valg fikk partiet 23,3 prosent.

SD fortsatt tredje størst

Sverigedemokraterna øker mest av alle partier og ser ut til å ha fått 17,6 prosent oppslutning, mot 12,9 prosent i 2014.

SD er dermed fortsatt tredje størst og beholder sin rolle som vippeparti i Riksdagen. Alle de øvrige partiene sier imidlertid nei til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

Ingen ryker ut

Kristdemokraterna har på meningsmålingene ligget under sperregrensen på 4 prosent, men partiet gjorde en bra valgkampinnspurt og sikret seg 6,4 prosent av stemmene.

Miljöpartiet klatret også over sperregrensen, men falt fra 6,6 prosent til 4,3 prosent.

Liberalerna sikret seg omtrent like mange stemmer som i 2014 og endte opp med 5,5 prosent.