UDI antyder høy terskel for å stanse returene til Afghanistan

– Vi har stor forståelse for at mange kan oppfatte Afghanistan som utrygt. Når det skal vurderes i asylsaker, skal det likevel mye til å definere situasjonen som så utrygg at ingen som opprinnelig kommer fra landet, kan sendes tilbake dit, sier Bente Aavik Skarprud, enhetsleder i asylavdelingen i UDI.

Ifølge henne legges det blant annet vekt på at opprørerne i hovedsak retter angrepene sine mot afghanske myndigheter og den internasjonale tilstedeværelsen i landet.

De siste dagene har det vært flere store angrep i Afghanistan.

UDI bekrefter at direktoratet nå skal vurdere om hendelsene er av en slik karakter at praksis bør justeres. Men noen stans er ikke vedtatt så langt.

Krever stans

SV mener situasjonen er så alvorlig at Norge bør innføre en midlertidig returstans.

– Det som har skjedd i det siste, med eksplosjoner og aktiv krigføring i Kabul-området, har ikke gjort saken noe mindre aktuell. Norske myndigheter må vurdere situasjonen på nytt, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) ifølge NRK.

Også Flyktninghjelpen har krevd stans i de norske tvangsreturene til Afghanistan. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland tok opp situasjonen i landet da han møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag.

Følger situasjonen tett

Norske myndigheter opplyser at de følger utviklingen tett.

– Angrepene i Kabul og Jalalabad den siste tida viser at internasjonal støtte vil være nødvendig i lang tid framover, sier Utenriksdepartementets pressetalsperson Astrid Sehl.

– Norge vil fortsette å bidra militært, sivilt og med støtte til en politisk løsning på konflikten, sier hun.

Norge har spesialstyrker på plass i Afghanistan for å trene afghansk spesialpoliti.