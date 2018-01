Trump dropper plan om oljeleting utenfor Florida

Torsdag ble det kjent at USAs president Donald Trumps regjering ville åpne for oljeleting i store områder i Atlanterhavet, Stillehavet og Arktis. Planene ble møtt med massiv kritikk både fra miljøorganisasjoner og politikere, også fra Det republikanske partiet, som presidenten tilhører. Den republikanske guvernøren i Florida, Rick Scott, var blant dem som gikk ut mot planene. Han mente oljeleting truer delstatens naturressurser.

Innenriksminister Ryan Zinke sier etter et møte med Scott tirsdag at planene for Florida og Mexicogolfen ikke blir noe av.

– Vi kommer ikke til å lete utenfor kysten av Florida, som guvernøren har uttrykt er svært viktig. Vår taktikk var å åpne alt, for så å møte med guvernørene og interessegrupper slik at når vi fullførte planene, ble alt riktig, sier Zinke.

– Presidenten gjorde det veldig klart at lokale stemmer skulle bli hørt, legger innenriksministeren til.

Regjeringen åpnet også opp for leting etter olje og gass utenfor California og utenfor Georgia og flere andre steder langs østkysten. Utvidelsen av leteområdene ligger an til å bli den største i USA på flere tiår. Det er foreløpig uklart om disse planene får grønt lys.

Trump har lenge vært pådriver for å åpne større områder for oljeleting, blant annet for at USA skal kunne dominere som energiprodusent på det globale markedet, ifølge nyhetsbyrået AP.