Russer funnet død i London – britisk antiterrorpoliti er satt på saken

Forretningsmannen Glusjkov fikk ifølge britiske medier politisk asyl i Storbritannia i 2010 etter å ha sonet flere år i fengsel for økonomisk kriminalitet i Russland.

Mandag kveld ble han funnet død av familie og venner i sin egen leilighet.

Politiet i London har innledet en etterforskning av det mistenkelige dødsfallet, men har ennå ikke offentliggjort mannens identitet.

Som en forholdsregel ledes etterforskningen av antiterrorpolitiet, opplyser politiet, som begrunner dette med «noen av forbindelsene som Glusjkov antas å ha hatt». De sier også at dødsfallet behandles som «uforklarlig».

Den døde russeren er i en rekke britiske medier navngitt som 68 år gamle Nikolaj Glusjkov, som var en nær venn av den nå avdøde russiske oligarken Boris Berezovskij. Både han også Glusjkov var sterkt kritiske til Russlands president Vladimir Putin.

– Urovekkende

Bill Browder, grunnleggeren av Hermitage Capital Management, som også er kjent for sin kritikk mot Putin, mener dødsfallet er svært urovekkende.

– En annen russisk fiende av Putin, Nikolaj Glusjkov, er funnet død i sin bolig i London, skriver han på Twitter.

På 1990-tallet arbeidet Glusjkov for det statseide flyselskapet Aeroflot og for Berezovskijs bilselskap LogoVAZ.

I 199 ble han dømt for hvitvasking av penger og bedrageri. Han tilbrakte fem år i fengsel før han ble sluppet fri i 2004, og i 2010 fikk han politisk asyl i Storbritannia.

Året etter vitnet han i en rettssak mot en annen russisk oligark, Roman Abramovitsj, som fortsatt står på god fot med Kreml.

Funnet hengt

Det var Berezovskij som anklaget Abramovitsj for å ha svindlet ham, men en britisk dommer avviste anklagene og fastslo i stedet at Berezovskij ikke var til å stole på.

I mars 2013 ble Berezovskij funnet hengt i ekskonas bolig i Berkshire sørvest for London. Politiet konkluderte med at det var selvmord, men Glusjkov trodde ikke han døde av naturlige årsaker.

– Jeg er sikker på at Boris ble drept, sa han i et intervju med The Guardian, og viste til at han satt på andre opplysninger enn pressen.

Britisk politi avviser at Glusjkovs død har noe å gjøre med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren hans i Salisbury.

Dødsfallet er også bekreftet at Glusjkovs russiske advokat, Andrej Borovkov.

Fakta om Sergej Skripal

Pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Ble pågrepet i Moskva i 2004, og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Også en politimann som kom til stedet der Skripal og datteren ble funnet, er innlagt på sykehus, men han er ved bevissthet.

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften novitsjok som ble brukt. Denne nervegiften er produsert i Russland til militær bruk og ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Fakta om nervegiften Novitsjok

Nervegass utviklet i Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet.

Finnes i om lag 100 varianter.

Antas å være en av de mest dødelige nervegifter som finnes.

Kan komme inn i kroppen via huden eller ved å bli pustet inn

Fører til ufrivillige sammentrekninger av alle kroppens muskler, noe som igjen kan føre til åndedretts- og hjertesvikt, ofte med dødelig utfall.

Atropin kan brukes som motgift.

(Kilde: Wikipedia)