«De gule vestene» fnyser av Macrons plaster på såret

– Det er mer en budsjettjustering enn en endring av en politisk kurs. Det korresponderer ikke med hva de franske folket vil, sier Benjamin Cauchy, en talsmann for «de gule vestene».

Lørdag er det allerede varslet nye demonstrasjoner rundt om i landet, til tross for president Emmanuel Macrons lovnader om økt minstelønn og ingen skatt på overtidsjobbing.

– Det løser ikke problemet, sier Alain Bouche til TV-kanalen BFM, som sier at mange av hans meddemonstranter vil ha nytt presidentvalg.

NTB scanpix

Krever Macrons avgang

Iført «de gule vestene» har Bouche og tusenvis av andre franskmenn protestert mot regjeringens planlagte økning i bensin- og dieselavgifter i flere uker. I en TV-sendt tale mandag kveld sa Macron at han forstår folks misnøye og lovet at minstelønnen skal heves med 100 euro i måneden fra neste år. Han avlyste også den upopulære skatteøkningen for pensjonister og varslet skattetiltak for å ivareta de lavtlønnede.

Mange demonstranter sier presidentens plaster på såret er for lite, og at det kom for seint. På grensa til Sveits har det også vært protester, og den franske demonstranten Milliau sier til DPA at Macron kommer med «noen få tilfredsstillende elementer». Han sier Macron «tok et stort første steg», men at han «har mange flere å ta».

NTB scanpix

40 års misnøye

Ifølge Benjamin Cauchy er det svært mange franskmenn som ønsker at presidenten skal tre av. Det var det ingen tegn til under den 13 minutters lange talen mandag kveld.

I presidentens forsoningstale innrømmet han at han var delvis ansvarlig for å ha fyrt opp under drivstoffprotestene.

– Jeg har kanskje såret folk med mine ord, sa Macron, som mener 40 års misnøye står bak protestene.

Han slo imidlertid fast at de ansvarlige for de voldelige protestene skal stilles til ansvar for sine handlinger. Hundrevis har blitt skadd, og over 1.000 personer har blitt arrestert i protestene.

– Det finnes ikke noe sinne som rettferdiggjør angrep på politi eller plyndring av butikker, sa Macron.