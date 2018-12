Tallet på omkomne stiger etter tsunamien i Indonesia

Det offisielle tallet på omkomne ble mandag oppjustert til 373, og ytterligere 128 er meldt savnet.

1.459 mennesker ble skadd i tsunamien, som trolig ble forårsaket av undersjøiske ras som følge av et utbrudd fra den drøyt 300 meter høye Anak Krakatoa-vulkanen.

Tsunamien slo inn over sørspissen av Sumatra og vestkysten av Java og forårsaket store ødeleggelser.

Aktiv vulkan

Anak Krakatoa har vært svært aktiv siden juni, og lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år.

Eksperter frykter en ny tsunami og advarer folk mot å flytte tilbake til kystområdene.

– Sannsynligheten for flere tsunamier i Sundastredet vil forbli stor så lenge Anak Krakatoa-vulkanen er i en så aktiv fase. Det kan utløse nye undersjøiske skred, sier Richard Teeuw ved University of Portsmouth i Storbritannia.

Leter etter ofre

Tusenvis av soldater, politifolk, redningsmannskaper og frivillige lette mandag fortsatt i ruinene i håp om å finne noen av de savnede i live.

Over 600 bolighus ble rasert av vannmassene, og mange hoteller, butikker og boder langs strendene ble også ødelagt, det samme ble rundt 400 båter.

– Vi tror at noen ofre fortsatt er fanget under vrakrester og materialer som ble vasket bort av tsunamien, sa en talsmann for redningsmannskapene mandag.

Ildringen

Indonesia har 127 aktive vulkaner og ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Anak Krakatoa er en ganske ny vulkansk øy som dukket opp rundt 1928 i krateret etter øya Krakatoa.

Krakatoa ble sprengt i filler av et vulkanutbrudd i 1883 og utløste det som regnes som historiens verste flodbølge. Den gikk jorda rundt og slo inn over 163 byer. Man regner med at minst 36.000 mennesker mistet livet.