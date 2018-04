FNs generalsekretær advarer mot å la Syria-situasjonen komme «ut av kontroll»

Guterres opplyser at han i løpet av onsdagen ringte FN-ambassadørene til alle de fem faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd.

I samtalene gjentok han sin «dype bekymring» over at rådet ikke har klart å bli enige om en felles respons på det påståtte kjemiske angrepet i Syria i helgen.

– Jeg understrekte behovet for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. La oss ikke glemme innsatsen vår må dreie seg om å få slutt på de grusomme lidelsene til det syriske folket, skriver Guterres i en uttalelse.

USA har antydet at en militær respons på det påståtte kjemiske angrepet kan være rett rundt hjørnet. Sent torsdag kveld kalte Storbritannias statsminister Theresa May regjeringen sin inn til krisemøte om saken.

FNs sikkerhetsråds faste medlemmer er USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, og alle disse har vetorett. Da Sikkerhetsrådet behandlet situasjonen i Syria tidligere i uken, stanset USA og Russland hverandres forslag.