SOHR: Minst 30 drept i nye luftangrep mot Øst-Ghouta

Åtte av de drepte var barn, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

–Bombingen har ikke stoppet. Vi kan ikke engang telle alle de sårede, sier en lege som arbeider i Douma.

–Det var noen sårede som vi ikke kunne operere i tide, og de døde, sier han videre.

Anklager om gassbruk

Ifølge SOHR, Syrian American Medical Society (SAMS) og hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer, fikk i tillegg elleve personer pusteproblemer etter luftangrepene mot Douma lørdag.

–Tilfeller av kvelning blant sivile i boligområder i byen Douma etter at den ble rammet av giftig klorgass, skrev Hvite hjelmer på Twitter.

Statlige syriske medier benektet på sin side raskt at det syriske regimet hadde benyttet seg av kjemiske våpen i byen, som er den siste opprørskontrollerte lommen i Øst-Ghouta like øst for Syrias hovedstad.

De kaller anklagene «en farse», og sier de ikke trenger å benytte slike midler ettersom de stadig rykker fram.

–Hæren, som rykker fram raskt og målbevisst, trenger ikke å bruke kjemiske substanser, sier en militærkilde.

Damaskus-angrep

Seks sivile ble også drept og flere titall ble såret da opprørerne i Douma angrep Damaskus lørdag, melder det statlige fjernsynet i landet.

Direkteoverførte bilde fra et av de store sykehusene i den syriske hovedstaden viser et stort antall sårede og blodige gulv etter angrepet.

Abbas, en pensjonert syrisk 57-åring som bor i Damaskus, sier nabolaget hans ble rammet hardt.

–Det ser ut til at Douma er slutten på historien, og slutter er alltid vanskelige, sier han til AFP.

Brudd i evakueringsavtale

Øst-Ghouta har gjennom hele krigen vært kontrollert av opprørere, men syriske regjeringsstyrker og deres allierte innledet i februar en offensiv mot området og har siden erobret rundt 95 prosent.

Opprørsgruppene i området har de siste ukene inngått avtaler og forlatt området, men en fraksjon av den største gruppen Jaish al-Islam holder fortsatt stand i Douma.

Fram til fredag hadde det vært en ti dager lang pause i bombingen, men etter at det ble meldt om et brudd i samtalene mellom Jaish al-Islam og regimestøttende Russland, ble bombingen trappet opp igjen.

Fredag ble 40 sivile drept i fly- og artilleriangrep, blant dem åtte barn, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).