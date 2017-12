Fire barn døde da tog kjørte inn i skolebuss i Frankrike

20 franske elever i alderen 11 til 15 år var om bord i bussen, som skulle kjøre dem hjem fra skolen i den lille landsbyen Millas, opplyser lokale myndigheter.

Skolebussen ble truffet av et tog ved en overgang, rundt 18 kilometer vest for byen Perpignan torsdag ettermiddag.

I tillegg til de sju som ble alvorlig skadd, fikk ni andre mennesker på bussen og tre på toget mindre alvorlige skader.

En stor redningsoperasjon ble satt i gang på ulykkesstedet, som ligger nær grensa til Spania. Bilder viser at bussen ble kappet i to i sammenstøtet.

Det var torsdag kveld uklart hvordan ulykken kunne skje. Frankrikes jernbaneverk opplyser at øyevitner har fortalt at bommen ved planovergangen fungerte som den skulle, og at det ikke er meldt om noen mekaniske problemer. Ifølge lokale medier var det den bakre delen av bussen som ble truffet.

– Alle mine tanker går til ofrene for denne forferdelige skolebussulykken, samt deres familier. Staten er i full beredskap for å hjelpe dem, tvitret Frankrikes president Emmanuel Macron.