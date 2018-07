Flengende kritikk for unnfallenhet venter Trump hjemme

Ikke uventet kommer det mest kritikk fra demokratisk hold, men også mange ledende republikanere tar i bruk malende adjektiver.

Den demokratiske senatoren Chris Murphy sier at Trump viste finger'n til hele USA, mens kongressrepresentant Adam Schiff i etterretningskomiteen sier at det nå er gitt grønt lys for innblanding i valget til høsten.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier at aldri før i amerikansk historie har en sittende president gitt slik støtte til en fiende av USA som Trump gjorde mandag.

– Dagens pressekonferanse i Helsingfors var en av de mest skandaløse opptredenene fra en amerikansk president noensinne, sier den republikanske senatoren John McCain.

«Farlig»

Schumer legger til at Trump framsto som «farlig og svak» ved at han delte virkelighetsbeskrivelsen med Putin.

Tidligere CIA-sjef John Brennan holder ingenting tilbake og sier Trumps oppførsel overskred grensen for det lovlige. Han kaller kort og godt presidentens ord og handlinger for forræderske.

Den ledende republikanske senatoren Lindsey Graham beskriver Trumps opptreden som en misbrukt anledning til å trekke Putin til ansvar for innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016.

Lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, markerte for en gangs skyld avstand til Trump og sa at det ikke er noe spørsmål om hvorvidt Russland blandet seg inn i valgkampen. Han presiserte også at Russland «ikke er en alliert av USA».

Det glatte lag

Kontrasten fra NATO-toppmøtet i Brussel i forrige uke var påtakelig. Der fikk USAs venner og allierte det glatte lag, og EU ble i helgen omtalt som fiende av Trump.

I Helsingfors mandag ble Putin behandlet som en partner, en som Trump kan rydde opp i verdensproblemene med. At forholdet mellom Russland og USA har skrantet lenge, var ifølge Trump tidligere amerikanske presidenters feil.

Påstandene om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016 overskygget alt annet på pressekonferansen etter møtet.

– Det er latterlig. Det er latterlig, det som foregår med denne granskingen, sa Trump med henvisning til spesialetterforsker Robert Muellers gransking av anklagene.

Dette selv etter fredagens tiltale fra en storjury mot tolv navngitte russiske agenter.

Ingen sammensvergelse

Mens Trump igjen og igjen sa at det ikke vært noen form for sammensvergelse, sa Putin at Muellers etterforskere kunne komme til Russland for å avhøre de tolv tiltalte russerne. Putin la riktignok til at en slik avtale må gå begge veier, og at russiske myndigheter må få tilgang til å avhøre personer i USA de mener står bak lovbrudd på russisk jord

På spørsmål opplyste Putin at han under valgkampen i 2016 håpet at Trump skulle vinne.

– Ja, jeg ville at han skulle vinne, fordi han snakket om å normalisere forholdet mellom Russland og USA, sa Putin.

– Uforklarlig

De to presidentene er imidlertid uenige hva gjelder Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Putin erkjente på pressekonferansen at Trump hadde sagt at anneksjonen var ulovlig.

Seniorforsker Svein Melby ved Forsvarets forskningsinstitutt finner det merkelig at Trump velger å overse konklusjoner fra USAs egne etterretningsorganisasjoner om at dataangrepene fortsetter, og heller kjøper Putins forsikring om at Russland ikke blandet seg inn i presidentvalget.

– Det er ganske uforklarlig at Trump opptrer på denne måten. Han viser en troskyldig, spak holdning overfor Putin, og det er det ingen grunn til å gjøre, sier Melby til NTB.