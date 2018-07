Trump og Putin med felles bredside mot gransking av valginnblanding

USAs president Donald Trump kalte påstandene for en katastrofe for USA, og sa de bidrar til å gjøre forholdet mellom Russland og USA dårlig.

– Det var ingen sammensvergelse i det hele tatt. Det vet alle, sa Trump på en felles pressekonferanse med Putin etter et én-til-én-møte som varte i over to timer.

– Det er latterlig. Det er latterlig, det som foregår med denne granskingen, sa Trump.

Opprinnelig hadde Det hvite hus satt av 90 minutter til møtet, som ble holdt i presidentpalasset i Helsingfors.

– Ingen innblanding

Russlands president Vladimir Putin gjentok at landet ikke har eller kommer til å blande seg inn i amerikanske valgprosesser.

– Jeg måtte gjenta det jeg har sagt, inkludert i personlige møter med Trump, at Russland ikke har blandet seg inn, og ikke kommer til å blande seg inn i amerikanske valgprosesser, sa han.

Trump bekreftet på sin side at han hadde tatt opp temaet under møtet med Putin, og sa han mente det var best å diskutere dette ansikt til ansikt.

Den amerikanske presidenten fastslo at Putin har sterke meninger om saken, og at Putin også lanserte en «idé». Men Trump utdypet ikke nærmere.

– Jeg kjente ikke presidenten, det var ikke noe sammensvergelse, sa imidlertid USAs president.

Åpner for avhør

Putin åpnet under pressekonferansen for at amerikanske etterforskere kan komme til Russland og avhøre de tolv russerne som er navngitt i den seneste tiltalen fra spesialetterforsker Rober Mueller.

– Han kan sende oss en forespørsel om å avhøre de personene han mistenker, sa Putin om Mueller.

De tolv, som i tiltalen er identifisert som russiske etterretningsagenter, er tiltalt for innblanding i 2016-valget i form av omfattende dataangrep mot Demokratene.

Putin sa imidlertid at en eventuell slik avtale må gå begge veier. Det innebærer at russiske myndigheter i så fall må få tilgang til å avhøre personer i USA de mener står bak lovbrudd på russisk jord, sa den russiske presidenten.

Ønsket at Trump vant

På spørsmål opplyste Putin at han under valgkampen i 2016 håpet at Trump skulle vinne.

– Ja, jeg ville at han skulle vinne, fordi han snakket om å normalisere forholdet mellom Russland og USA, sa han.

Det kom imidlertid også fram at de to presidentene fortsatt er uenige hva gjelder Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

– Han (Trump) fortsetter å fastholde at det var en ulovlig annektering, sa Putin.

Bedre forhold nå

– Vårt forhold har aldri vært verre enn det var nå. Men det endret seg for omtrent fire timer siden, sa Trump etter møtet.

Det samme framholdt Putin.

– Forhandlingene med president Trump var fruktbare og vellykkede, sa han.

– Det er ingen grunn til at forholdet mellom Russland og USA skal være vanskelig. Den kalde krigen tilhører fortiden, sa den russiske presidenten.