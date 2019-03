Britene stemmer brexit ut i kaos

Hele 391 representanter sa nei til utmeldingsavtalen i den skjebnesvangre avstemningen tirsdag kveld, mens 242 stemte for.

En kraftig forkjølt statsminister Theresa May holdt på å miste stemmen da hun fikk ordet etterpå.

Hun ber nå Underhuset ta stilling til om Storbritannia skal gå ut av EU uten avtale i stedet. En avstemning om dette spørsmålet vil bli holdt allerede onsdag kveld.

Selv anbefaler May de folkevalgte å si nei til «no deal».

– Jeg har personlig strevd med dette valget, sa May.

– Men jeg mener sterkt at det beste vil være å gå ut av på en velordnet måte med en avtale, og jeg tror fortsatt at det fins et flertall i Underhuset for en slik framgangsmåte, sa hun.

EU stiller krav

Sier flertallet nei til «no deal», noe som regnes som overveiende sannsynlig, vil det bli holdt en tredje avstemning torsdag. Der må Underhuset ta stilling til om Storbritannia skal krype til korset og be EU om en utsettelse av skilsmissen.

Kommer Storbritannia med en slik forespørsel, vil EUs medlemsland vurdere den, opplyser Preben Aamann, som er talsperson for EUs president Donald Tusk.

– Men EUs medlemsland vil forvente en troverdig begrunnelse, advarer Aamann.

En beslutning om å utsette skilsmissen vil kreve enstemmig tilslutning fra samtlige medlemsland, inkludert Storbritannia.

Krever nyvalg

Opposisjonspartiet Labour mener det riktige svaret nå vil være nyvalg.

– Regjeringen er blitt nedstemt på nytt av et enormt flertall og må akseptere at det nå er klart at regjeringens avtale er død og ikke har Underhusets støtte, sa partileder Jeremy Corbyn etter avstemningen.

May gjør det på sin side klart at Underhuset nå er nødt til å ta et valg. En søknad om utsettelse vil ikke løse problemene i seg selv, og EU vil vite hva en utsettelse skal være godt for, påpeker hun.

– Underhuset vil måtte svare på det spørsmålet. Ønsker Underhuset å avlyse utmeldingen? Ønsker det å holde en ny folkeavstemning? Eller ønsker det å gå ut med en avtale, men ikke denne avtalen? sa May.

– Disse valgene er uungåelige, advarte hun.