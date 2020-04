22 forskere ut mot svenske myndigheters koronastrategi

22 forskere retter sviende kritikk mot Folkhälsomyndigheten og den svenske regjeringens håndtering av koronautbruddet i landet.

Mens store deler av verdens befolkning har fått streng beskjed om å holde seg mest mulig innendørs, koser svenskene seg på utekafé og i parker, som her i Stockholm. Foto: Foto: Anders Wiklund / TT / NTB scanpix

NTB

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten har fått mye kritikk for Sveriges koronastrategi. Foto: Arkivfoto: Anders Wiklund / TT / NTB scanpix

Forskerne oppfordrer i et debattinnlegg i Dagens Nyheter tirsdag politikerne til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tjenestepersoner uten evner til å forutse eller begrense epidemien må de folkevalgte gripe inn, skriver de ifølge Aftonbladet , som har omtalt debattinnlegget.

Vil ikke endre strategi

Forskerne tar til orde for at Sverige bør endre strategi for å bekjempe koronautbruddet. Statistikk viser at det akkurat nå dør godt over ti ganger flere av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydelig strengere restriksjoner.

Forskerne skriver også at Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfeller har hevdet at smittespredningen har flatet ut selv om det ikke har vært riktig.

– De vil ikke endre sine anbefalinger selv om Sveriges kurve begynner å skille seg radikalt fra sine naboland.

Ny kriselov

Folkhälsomyndigheten har så langt ikke kommentert anklagene i debattinnlegget.

Så langt er 919 personer døde i Sverige, og 10.948 er smittet. På det meste er det blitt meldt om 114 dødsfall blant koronasyke i løpet av et døgn i Sverige. Mandag var tallet nede i 20 i løpet av det siste døgnet.

Forrige helg ble det enighet i Riksdagen om en ny kriselov som skal gjøre det lettere for regjeringen å fatte raske beslutninger og innføre strengere smitteverntiltak.