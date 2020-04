WHO frykter stort tilbakeslag i kampen mot malaria

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at kampen mot malaria i Afrika vil bli satt tilbake med 20 år fordi alle ressurser går til å bekjempe koronaviruset.

En baby i Malawi får det som er verdens første vaksine mot malaria i forbindelse med et pilotprogram i desember 2019. Nå trappes kampen mot sykdommer som malaria og meslinger ned fordi alt fokus rettes mot koronaviruset. Dette til tross for at hundretusener risikerer å dø, de fleste barn under fem år. Foto: Jerome Delay / AP / NTB scanpix

Mødre i en landsby i Malawi venter på at barna deres skal delta i et pilotprosjekt der en ny malariavaksine testes ut i desember 2019. På Verdens malariadag advarer WHO mot å sette kampen mot malaria på vent.

Da ebolautbruddet herjet i Vest-Afrika for få år siden, lærte WHO en viktig lekse: Andre sykdommer kan bli glemt og igjen kreve flere liv.

Nå varsler organisasjonen at kampen mot malaria i Afrika sør for Sahara kan bli rammet av et kraftig tilbakeslag mens landene bruker all energi på koronapandemien.

Nye anslag viser at i verste fall vil så mange som 769.000 mennesker dø av malaria i Afrika sør for Sahara i år fordi antimalaria-kampanjene blir avbrutt. Det er over dobbelt så mange dødsfall som for to år siden, da det ble gjort en detaljert opptelling. Slår anslaget til, vil det også være første gang siden år 2000 at sykdommen krever så mange liv.

– Vi må ikke stille klokka tilbake, sier WHOs regiondirektør for Afrika, Matshidiso Moeti.

Advarselen kommer i forbindelse med at lørdag er Verdens malariadag, en dag som er innstiftet av FN og som skal bidra til å sette et særskilt fokus på sykdommen.

Allerede nå er kampen mot malaria hardt rammet, blant annet ved at tilgangen til medisiner er blitt dårligere, ifølge WHO.

Småbarn dør

Malaria er langt mer utbredt i landene sør for Sahara enn i andre deler av verden. Regionen sto for 93 prosent av smittetilfellene og 94 prosent av dødsfallene i 2018. De fleste som dør, er barn under fem år.

– Jeg ber alle land om ikke å miste fokus på de helsemessige framskrittene de har gjort når de tilpasser seg for å takle denne nye trusselen. Med ebolavirusutbruddet i Vest-Afrika så vi at vi mistet flere mennesker som følge av malaria enn vi gjorde som følge av ebolautbruddet. Ikke la oss gjenta dette når det gjelder covid-19, sier Moeti.

Afrika har så langt rapportert nærmere 29.000 tilfeller av koronasmitte og over 1.300 dødsfall, ifølge tall gjengitt av Worldometers. Flere helseeksperter mener det er snakk om en situasjon de kaller «stille før stormen».

Vaksinering stanses

WHO mener at landene fortsatt har litt tid på seg til å hindre at kampen mot malaria blir satt på vent.

Men malaria er ikke den eneste bekymringen. Også vaksineprogrammer som skal beskytte barn mot meslinger, polio og gulfeber blir påvirket av situasjonen, og ikke bare i Afrika.

Tidligere i april ble det kjent at over 24 land, deriblant Sør-Sudan, Mexico og Bangladesh, har innstilt vaksineprogrammer. Over 117 millioner barn kan komme til å gå glipp av vaksinen som skal beskytte mot meslinger, en potensielt dødelig sykdom som de siste årene har blusset opp.

Den kanskje aller mest urovekkende vaksinestansen har skjedd i Kongo, der over 6.000 mennesker har dødd i det som er verdens største pågående meslingutbrudd.

Utbruddet har vart i over ett år, til tross for at en vaksine mot sykdommen ble utviklet for over 50 år siden.