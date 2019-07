Kina advarer mot USA og varsler opprustning

– Internasjonal strategisk konkurranse er økende, står det i et strategidokument som Kinas forsvarsdepartement offentliggjorde onsdag.

Dokumentet, en såkalt hvitbok, er det første i sitt slag siden 2012. Det omhandler langsiktige mål og prioriteringer for det kinesiske forsvaret.

USA får ramsalt kritikk i strategidokumentet, hvor det påpekes at USA har økt forsvarsbudsjettet, satset på atomvåpen og rakettforsvar og forsøkt å øke sin militær kapasitet både i verdensrommet og cyberspace. Dette undergraver den globale strategiske stabiliteten, mener Kinas regjering.

Voksende forsvarsbudsjett

I denne situasjonen ønsker Kina seg et mer moderne og høyteknologisk forsvar. Beijing-regjeringen viser til at kunstig intelligens og annen IT-teknologi får økende militær betydning.

Tidligere i år varslet Kinas regjering en økning i forsvarsbudsjettet på 7,5 prosent i 2019. Det kinesiske forsvarsbudsjettet er verdens nest største, men fortsatt mye mindre enn det amerikanske.

Parallelt med satsingen på ny forsvarsteknologi forsikres det i strategidokumentet at Folkets frigjøringshær – Kinas væpnede styrker – bidrar til å trygge verdensfreden.

Krever gjenforening med Taiwan

I omtalen av utfordringer innenlands og i Kinas nærområder er retorikken skarpere. Kina vil ikke utelukke bruk av makt for å oppnå gjenforening med Taiwan.

– Kina må og vil bli gjenforent, står det i strategidokumentet.

Taiwan har i praksis fungert som et eget land siden 1949, og øya har i dag et demokratisk styresett. Men Beijing-regjeringen insisterer fortsatt på at Taiwan er en del av Kina og truer med invasjon hvis taiwanske myndigheter formelt erklærer full uavhengighet.

USA har imidlertid nylig godkjent salg av våpen til en prislapp på 2,2 milliarder dollar til Taiwan – samtidig som USA og Kina befinner seg i en bitter handelskonflikt.

Kamp mot separatister

Kinas regjering advarer ikke bare mot «separatister» på Taiwan, men også mot separatister i Tibet og den vestlige Xinjiang-regionen. I Xinjiang utgjør muslimske uigurer en stor del av befolkningen, og ifølge menneskerettsgrupper er opptil en million muslimer plassert i «omskoleringsleirer» i regionen.

Forsvarets viktigste prioriteringer framover blir å fortsette å jobbe for gjenforening av Kina og Taiwan og å kjempe mot det de anser som separatister i Tibet og Xinjiang, opplyser det kinesiske forsvarsdepartementet.

Departementets talsmann Wu Qian hevder at antallet separatister i Taiwan vokser og at alle som støtter uavhengighet for øya, vil møte en blindvei.

I strategidokumentet heter det også at mer militær tilstedeværelse fra USA, Japan og Australia i Asia-Stillehavsregionen vil føre til usikkerhet i regionen. Kina mener videre at USAs utplassering av et rakettforsvarssystem i Sør-Korea undergraver den regionale strategiske balansen.